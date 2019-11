Флекс с пелёнок. Снуп Догг выпустит альбом с колыбельными

Отметим, что буквально пару месяцев назад в семье рэпера произошла трагедия: умер новорождённый внук Снуп Догга, прожив всего десять дней.

Культовый американский рэпер Снуп Догг анонсировал выпуск альбома с новыми аранжировками своих хитов, адаптированных под колыбельные. Об этом сообщает издание Billboard.

Пластинка станет частью популярной на Западе серии Rockabye Baby. В ней будут представлены нежные и мелодичные версии треков Drop It Like It's Hot, Doggy Dogg World, What’s My Namе, Trust Me и некоторых других.

Колыбельные будут выполнены в инструментальной аранжировке и без какого-либо текста. На физических носителях альбом выйдет в свет уже сегодня, а в цифровом формате — 6 декабря.

Отметим, что буквально пару месяцев назад в семье музыканта произошла трагедия: умер новорождённый внук Снуп Догга. Мальчик прожил всего десять дней.

Снуп Догг (полное настоящее имя Келвин Кордозар Бродус — младший) — неординарный рэпер и выдающийся музыкант, сумевший стать настоящей легендой в своём жанре. Он появился на свет в семье Беверли Тэйт и Вэрнелла Вернадо 20 октября 1971 года в Калифорнии, США. Его отец был музыкантом, но оставил семью практически сразу после рождения сына и не принимал участия в его воспитании. Тем не менее после своего ухода бывший музыкант оставил в доме множество разных пластинок, а потому у маленького Снупи была возможность погрузиться в музыкальный мир с малых лет. С раннего детства он пел в церковном хоре для чернокожих детей, а также играл на пианино и придумывал свои собственные ритмы и мелодии.

Подробнее о биографии живой легенды мирового рэпа читайте на сайте uznayvse.ru.