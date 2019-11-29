Соседи слышали крики о помощи. Лайф узнал подробности избиения звезды "Солдатов"

Соседка артиста рассказала, что у Гришечкина была кровь на губах, он покраснел и тяжело дышал.

Соседка избитого актёра Вячеслава Гришечкина рассказала Лайфу, что рано утром услышала крики артиста о помощи и просьбу вызвать полицию. Женщина с мужем быстро вскочили и позвонили стражам порядка. Позже полицейские вызвали бригаду врачей.

— Мы пригласили нашего соседа Вячеслава к нам, у него была кровь на губах, сам он был красный и тяжело дышал. Тот, кто был с ним в квартире, видимо, убежал, мы его не видели. У Вячеслава прям таких серьёзных повреждений не было, — отметила женщина.

Источник Лайфа в экстренных службах отметил, что вызов поступил в 6:17 по московскому времени. Он также подтвердил, что актёра не госпитализировали.

Напомним, Гришечкина избили в его квартире в Москве. По данным Mash, на артиста напал его же знакомый — 24-летний Джимшит Б., которому он ранее помогал с регистрацией в столице. Нападавший с места происшествия скрылся.