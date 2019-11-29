Центробанк выпустил памятные монеты к 75-летию Победы

Общий тираж составил более пяти миллионов штук, самый большой — у десятирублёвой.

Банк России сегодня выпустил в обращение памятные монеты серии "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов." Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

В серию вошли серебряные монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей, золотая монета номиналом 50 рублей и монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей.

На трёхрублёвой монете расположено изображение "Бессмертного полка" и ветерана в офицерской форме. На памятных монетах номиналом 25 рублей изображён парадный строй подразделений Вооружённых сил Российской Федерации.

На монете 50 рублей также изображён "Бессмертный полк", а кроме него — рельефное изображение звезды с Вечным огнём и лавровой ветви. Все три монеты имеют надпись "75-летие Победы". На монете номиналом 10 рублей изображены число 75, пятиконечная звезда и лавровая ветвь, а также две строки — "1941" и "1945".

Всего было выпущено более пяти миллионов памятных монет. Самый большой тираж у десятирублёвой — пять миллионов штук, самый малочисленный — у 50-рублёвой — тысяча штук. Отмечается, что памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ.

Ранее Лайф сообщал, что в России выпустили монету в честь Деда Мороза.