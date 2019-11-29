Найдена неожиданная причина хронической усталости

Оказалось, что "туман в голове" порой вызывают воспалительные процессы в организме. То есть кофе здесь не поможет, а противовоспалительные таблетки — вполне возможно.

Постоянное умственное напряжение, невозможность сконцентрироваться, "туман в голове" — всё это симптомы хронической усталости, знакомые многим современным людям. Объяснить механизм возникновения этого состояния и, как следствие, определить методы борьбы с ним пытались многие учёные. И, как утверждает группа специалистов из Бирмингемского и Амстердамского университетов, им это удалось.

Учёные пришли к выводу, что воспалительные процессы в организме напрямую связаны с синдромом хронической усталости. Люди со сниженным иммунитетом или имеющие какие-либо хронические заболевания чаще других ощущают тот самый "туман в голове": они медленнее принимают решения и тяжелее концентрируются. И всё потому, что основные силы организма брошены на борьбу с болезнью, а не на поддержание привычной физической и умственной активности.

— Это исследование является важным шагом в понимании связи между физическим, когнитивным и психическим здоровьем и свидетельствует о том, что даже самые лёгкие заболевания могут снижать бдительность, — приводит журнал NeuroImage слова одного из авторов исследования Джейна Рэймонда.

Лучшее понимание взаимосвязей между воспалением и функциями мозга поможет учёным найти способы побороть хроническую усталость. Например, уже понятно, что пациенты с такими хроническими заболеваниями, как ожирение, болезнь почек или болезнь Альцгеймера, могут получить пользу от приёма противовоспалительных препаратов, чтобы сохранить или улучшить свои когнитивные способности.

Между тем учёные нашли связь женского ожирения с депрессией и недосыпом. Оказалось, что постоянный недостаток сна вызывает у прекрасной половины гормональный сбой. Как следствие, снижается выработка гормонов, отвечающих за чувство насыщения. Невыспавшиеся дамы быстрее поправляются и страдают ожирением.