Школьница представила Путину метод, как отучать детей грызть ногти

Созданный на основе полыни крем вызывает неприятный привкус и отбивает желание совать пальцы в рот.

Во время рабочего визита в Нальчик президент России Владимир Путин посетил детскую академию творчества "Солнечный город", в которой по различным образовательным программам обучается более шести тысяч детей.

Некоторые ученики представили свои проекты. Например, учащаяся 10-го класса Малика Рахаева показала главе государства свою разработку, предназначенную отучать детей от вредной привычки грызть ногти.

— Я сделала крем и лак для ногтей для того, чтобы избавить детей от этой привычки. Они на основе полыни, а полынь — очень горькое растение. Формируется рефлекс не брать пальцы в рот, так как неприятный привкус остаётся, — пояснила школьница.

— Будет невкусно, — заметил президент с улыбкой и похвалил девочку за её изобретение.

Напомним, Владимир Путин приехал в том числе для проведения заседания Совета по межнациональным отношениям. Смотрите прямую трансляцию Лайфа с этой встречи.