Никаких входящих. Назван единственный способ уберечься от телефонных мошенников

Любые предложения от банка лучше перепроверять исходящим звонком по номеру, указанному на обратной стороне карты. И никаких личных данных!

Чтобы не стать жертвой банковских и телефонных мошенников, достаточно следовать одному правилу: не вестись на входящие звонки. Об этом заявляют эксперты, опрошенные НСН. По какому бы вопросу вам ни звонили менеджеры (от рекламы потребительских кредитов до срочного уведомления о блокировке карты), нужно сказать спасибо и позвонить в банк самому.

— И необязательно перезванивать с того же самого телефона, на который вам звонили. Возможно, что где-то как-то уже подключились к линии и перехватывают ваши звонки, — подсказывает глава СРО "Микрофинансирование и развитие", экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев.

Более того, сам номер нужно набирать вручную (обычно он указан на обратной стороне карты).

— Если перезвонить по высветившемуся номеру, даже если он полностью соответствует номеру банка, можно дозвониться до того же самого мошенника, — предупреждает заместитель председателя Центробанка Дмитрий Скобелкин.

Эксперты отмечают, что ни в коем случае нельзя доверять собеседнику, если тот требует назвать номер карты, трёхзначный код или код из СМС. Их запрещено озвучивать кому бы то ни было, в том числе сотрудникам банка.

Как ранее сообщал Лайф, мошенники придумали очередной способ вымогательства денег с карт у населения, на сей раз они адаптировали методы автоподставщиков и напёрсточников. Теперь мошенники прикидываются, что забыли в банкомате кредитку, и пытаются обвинить людей в том, что те сняли с неё деньги.