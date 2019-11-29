Эрдоган — Макрону: Проверьте лучше свой мозг на предмет смерти

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган довольно резко ответил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону на его слова о "смерти мозга" НАТО.

— Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, начни с проверки собственного мозга, потому что такие заявления подходят только тем, у кого умер мозг, — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Он также подчеркнул, что Турция является для НАТО очень важной страной.

Напомним, в начале ноября в интервью журналу The Economist Макрон заявил, что Североатлантический альянс находится в коме от смерти мозга из-за полного отсутствия координации. Он отметил, что в НАТО нет координации по стратегическим решениям между США и партнёрами.