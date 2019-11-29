Транспортник "Прогресс МС-12" сгорел в атмосфере, остатки затонули

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"Прогресс МС-12" сразу после отстыковки от МКС. Фото © twitter/roscosmos

Корабль несколько месяцев назад доставил на борт станции продукты, воду, научный груз.

Российский транспортный корабль "Прогресс МС-12", который покинул Международную космическую станцию, уже сгорел в атмосфере. Всё, что от него осталось, упало в несудоходный регион Тихого океана и затонуло.

"Прогресс МС-12" был запущен к МКС в июле. На его борту было 420 килограммов воды, 50 килограммов сжатого газа, продукты питания, грузы для научных работ.

На борту станции корабль ожидали россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

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