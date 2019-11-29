Транспортник "Прогресс МС-12" сгорел в атмосфере, остатки затонули

Корабль несколько месяцев назад доставил на борт станции продукты, воду, научный груз.

Российский транспортный корабль "Прогресс МС-12", который покинул Международную космическую станцию, уже сгорел в атмосфере. Всё, что от него осталось, упало в несудоходный регион Тихого океана и затонуло.

В 17:19 мск несгораемые фрагменты грузового корабля #ПрогрессМС12 затонули в заданном квадрате несудоходного района акватории Тихого океана — https://t.co/hpH9uSucTS https://t.co/2Jo8TMNs1i — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 29, 2019

"Прогресс МС-12" был запущен к МКС в июле. На его борту было 420 килограммов воды, 50 килограммов сжатого газа, продукты питания, грузы для научных работ.

На борту станции корабль ожидали россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.