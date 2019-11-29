"Всем на тебя плевать". Россиянка рассказала Лайфу, как села в тюрьму в Таиланде

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За закрытие дела в досудебном порядке местные полицейские требуют больше миллиона рублей, но гарантий не дают.

Валентина Андреева из Санкт-Петербурга, которая сейчас ждёт суда в Таиланде по делу о купленных "наркотиках", поняла, что её дело может затянуться не на один месяц.

— Меня попросили в очередной раз отметиться. Как всегда ничего не объясняют. Только что звонила консулу. Консул разводит руками. Непонятно, когда меня депортируют в Россию. Мне сказали, что мне нужно отметиться ещё пять-шесть раз. То есть это может затянуться месяца на два, рассказала девушка.

Напомним, девушке грозит реальный срок за покупку запрещённого в Таиланде препарата Alprazolam. По словам Валентины, препараты ей продали в качестве обычного обезболивающего. Россиянка два дня провела в тюрьме в жутких условиях. После её выпустили под залог.

Валентина обратилась к согражданам с призывом быть осторожнее, когда они путешествуют в других странах. По её словам, даже ни в чём не повинный человек может стать жертвой чужих законов.

Ты чувствуешь, что всем на тебя плевать. Ты полностью беспомощен, ты ничего не можешь, рассказала девушка.

Местные власти предлагают не доводить дело до суда и закрыть его. За услугу требуют 1,2 миллиона рублей. Но гарантий, что россиянка действительно избежит суда, "стражи порядка" не дают.

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