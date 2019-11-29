Москвичка засудила клинику за нехватку 65 мл силикона в груди

Как утверждал в ходе судебного процесса хирург, уменьшение размера имплантата было вызвано заботой о здоровье пациентки.

Нагатинский суд Москвы поставил точку в многолетнем судебном процессе между жительницей столицы и частной клиникой, где москвичка была на операции по увеличению груди, но осталась крайне недовольна результатом.

Как сообщает портал Legal.Report со ссылкой на материалы дела, пациентка подала в суд после того, как ей были установлены импланты на 65 мл меньше, чем оговаривалось. Однако представители ООО "ВН Клиник" утверждали, что руководствовались лишь заботой о здоровье клиентки.

Согласно материалам дела, жительница Москвы уже не в первый раз обратилась к пластическим хирургам данной клиники. Во время очередной процедуры она рассчитывала сделать липосакцию внутренней и задней поверхности бёдер, поясничной области, липофиллинг ягодиц, а также заменить импланты молочных желёз объёмом 370 мл на 600 мл. Стоимость операции составила 360 тысяч рублей.

Однако после операции женщина отметила, что новые установленные импланты оказались чуть меньше, чем оговаривалось с врачами. Хотя по документам значились изделия объёмом именно 600 мл. Позднее врачи признались, что вынуждены были снизить объём до 535 мл, поскольку хирург во время операции заметил излишнее натяжение, что могло повлечь развитие тяжёлых осложнений в виде воспаления и расхождения швов, что в дальнейшем потребовало бы удаления изделий и дополнительного лечения.

Женщина не стала учитывать эти доводы и подала в суд с требованием компенсировать убытки, моральный вред, расходы на экспертизу и ряд других затрат. Но, как отмечает портал, судья лишь частично удовлетворил требования истца, отметив, что ответчик не предоставил пациентке достоверной информации об услуге, в результате чего установил ей импланты значительно меньшего размера. О размере установленной судом компенсации не сообщается.

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