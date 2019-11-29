В Белгороде информатик подрался на уроке с учеником и остался без работы — видео

При этом многие школьники вступились за педагога. По их словам, ученик-хулиган сам спровоцировал учителя.

В белгородской школе №15 прямо на уроке подрались преподаватель информатики Олег Пургин и его ученик. Видео конфликта публикует телеграм-канал "Белгород №1".

Учитель информатики будет уволен. Об этом уже заявила директор школы №15 Анна Козловцева.

Инцидент произошёл 29 ноября, в школе уже началось служебное расследование, также проверку проводят правоохранительные органы. В учебном заведении уже вынесли решение — информатик будет уволен.

— Педагог недопустимо нарушил правила педагогической этики. В настоящее время проводится служебная проверка. Учитель будет уволен, — заявила директор Анна Козловцева.

В школе же все поддерживают Пургина. Ученики признаются, что подросток сначала сильно опоздал на урок, а затем забежал в класс с криком и стал хамить в ответ на замечание. Информатик попросил его удалиться из класса — тот не послушал и продолжил издеваться над педагогом.

— Учитель абсолютно спокойный и неконфликтный человек. Явно не он был провокатором в этой ситуации, — рассказал один из учащихся.

Подобные случаи в российских школах нередки. Но иногда, как и в данном случае, и родители, и сами школьники встают на сторону педагогов в этих конфликтах.