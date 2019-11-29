Пассажирка "Аэрофлота" лишилась кота перед вылетом из Греции

Животное, которое должно было лететь в багажном отделении, сбежало прямо во время регистрации.

Во время регистрации на рейс "Аэрофлота" в аэропорту Афин у одной из пассажирок сбежал кот. Об этом в Instagram рассказал журналист Василий Полонский. Судя по опубликованным им кадрам, бортпроводнице пришлось успокаивать хозяйку животного.

По информации СМИ, женщина пришла на регистрацию с двумя котами. Одного она собиралась сдать в багажное отделение, а второго забрать с собой в салон самолёта. Сбежал первый из них.

— Рейс вылетел по расписанию. Кот сбежал в аэропорту, он не на рейсе "Аэрофлота" сбежал. Он даже не в стерильной зоне сбежал, по моей информации. Он сбежал до посадки, — прокомментировали в "Аэрофлоте" ситуацию радио "Говорит Москва".

Сотрудникам аэропорта так и не удалось найти кота, а женщина вернулась в Россию только с одним питомцем.

Напомним другую историю с "Аэрофлотом" и котом, которая произошла недавно. Авиакомпания не пустила на рейс слишком толстого кота Виктора. Хозяин питомца Михаил решил обманным путём пронести его в самолёт, но попытка оказалась неудачной. Позже Минтранс допустил, что из-за этого случая могут быть пересмотрены правила провоза животных в самолётах.