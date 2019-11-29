Бывший ведущий Top Gear назвал Грету Тунберг идиоткой

Опуститься до оскорблений шоумена заставили опасения, что подросток своими речами обрушит продажи машин.

Бывший ведущий всемирно известной британской телепрограммы Top Gear Джереми Кларксон назвал 16-летнюю экологическую активистку Грету Тунберг идиоткой.

— Их учат в школе, прежде чем они скажут "мама" и "папа", что машины — это зло, и это у них в голове, — приводит его слова The Sun.

Он опасается, что речи активистки приведут к снижению продаж автомобилей в мире. По его словам, в его "списке ненавистных" она стоит даже перед велосипедистами.

— Она идиотка. Беспрестанные разговоры о том, что мы все умрем, не изменят ничего, — считает Кларксон.

Прочем, его мнение разделяют в Великобритании явно не все. Так, крупная книжная сеть признала Тунберг автором года. Её также выдвинули на Нобелевскую премию мира.