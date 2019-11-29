В Москве женщина созналась в продаже своего новорождённого сына

Она рассказала, что раскаялась в своём поступке и с чистосердечным признанием обратилась в полицию.

В Москве задержали 22-летнюю женщину, которая сама пришла в полицию с признанием, что продала собственного сына. По её словам, в августе она родила ребёнка в одной из больниц столицы, а после выписки за деньги передала новорождённого своим знакомым. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Спустя некоторое время женщина раскаялась в своём поступке и пыталась связаться с покупателями ребёнка, но те долго не выходили на связь. Тогда она и решила обратиться в полицию.

Женщину задержали. Позже в Московской области нашли и покупателей малыша. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 34 и 35 лет. Новорождённого доставили в медицинское учреждение.

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