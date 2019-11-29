"Нормандский саммит" состоится в Елисейском дворце

Лидеры четырёх стран будут обсуждать запуск политического урегулирования ситуации в Донбассе.

Власти Франции решили провести встречу "нормандской четвёрки", запланированную на 9 декабря в Париже, в Елисейском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента республики.

— Саммит в "нормандском формате" состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря, — отметили в пресс-службе.

Напомним, участие в саммите примут президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главный вопрос на повестке — ситуация в Донбассе, прекращение там военных действий, переговоры о политическом урегулировании.

Ранее Лайф писал, что соратник Зеленского предложил пять шагов по возвращению народа Донбасса. По его словам, в первую очередь надо заняться ментальным возвращением людей.