СМИ: В Уфе задержан отец-сектант, жестоко убивший 9-летнего сына

В Башкирии задержали сектанта, который жестоко убил в Екатеринбурге своего девятилетнего сына. Эту информацию изданию Znak подтвердил источник в правоохранительных органах.

Напомним, отец избивал сына розгами и вставлял в рот кляп. Предполагается, что так родители пытались "изгнать бесов" из ребёнка.

Накануне сообщалось, что была задержана мать ребёнка, однако затем появилась информация, что она скрывается в Белоруссии, откуда родом. Считалось, что убивший сына отец-сектант скрывается со вторым ребёнком на Урале.