В соцсетях начали кампанию в поддержку информатика, подравшегося с учеником

По мнению пользователей Сети, такие случаи на уроках происходят из-за того, что с трудными подростками не проводят необходимую работу.

В соцсетях запустили кампанию в поддержку учителя информатики из Белгорода Олега Пургина, который подрался с учеником на уроке и был сразу уволен из школы.

— Мы считаем, что Пургин стал жертвой издевательств подростков. И как минимум не сделал ничего плохого, — пишет телеграм-канал "Белгород № 1".

Сообщество во "ВКонтакте" "Белгород — это интересно" также присоединилось к кампании. Там отмечают, что даже на снятых кадрах видно: учитель не бил ученика, а лишь пытался его успокоить.

Ранее Лайф показал видео драки. Как рассказали коллеги учителя, подросток сильно опоздал на урок, а затем забежал в класс и начал хамить педагогу.