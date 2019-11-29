Украинского эксперта выгнали из студии за шутку про евреев

Экс-министр транспорта Украины и один из лидеров еврейских общественных движений, Евгений Червоненко, рассказал о высоком уровне антисемитизма в стране.

Украинского эксперта Кирилла Животовского выгнали в эфире программы "Кто против" на телеканале "Россия 1".

На съёмках шоу экс-министр транспорта Украины и один из лидеров еврейских общественных движений, Евгений Червоненко, рассказал о высоком уровне антисемитизма в стране, на что Животовский ответил неуместной шуткой.

Ведущий программы Дмитрий Куликов сказал, что такое поведение недопустимо. Эксперт начал спорить, заявляя, что это не шутка, а размышления о положении лиц с гражданством на Украине. В ответ на это ведущий показал красную карточку Животовскому и удалил его из студии.

Это далеко не первый случай, когда эксперты вынуждены покинуть студию телепрограммы за неподобающее поведение. Так, недавно ведущий телепрограммы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана.