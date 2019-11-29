В баре Рио-де-Жанейро мужчина захватил пятерых заложников

По предварительной информации, он вооружён ножом и бутылкой с зажигательной смесью.

Вооружённый мужчина взял пятерых заложников в баре в центре бразильского Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает портал G1.

Прибывшая на место происшествия полиция перекрыла улицу, на которой находится заведение. Мотивы преступника пока не известны, ведутся переговоры. О пострадавших также не сообщается. По предварительным данным, мужчина вооружён ножом и бутылкой с зажигательной смесью.

Ранее сегодня в Европе произошло два нападения с ножом на прохожих. В Лондоне два человека стали жертвами инцидента, в Гааге сообщается о нескольких раненых.