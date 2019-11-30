Появились фото с места гибели семьи в ДТП в Псковской области

Пресс-служба ГУ МВД России по Псковской области опубликовала фотографии с места смертельного ДТП в Себежском районе Псковской области, унёсшего жизни трёх членов семьи.
Как видно на кадрах, автомобиль Mazda пересёк полосу встречного движения и выехал за пределы дороги, где врезался в дерево. От удара передняя панель сильно сместилась в салон.
В результате аварии водитель, 1981 года рождения, его супруга, 1985 года рождения, и дочь, 2003 года рождения, погибли. Ещё две девушки, 15 и 17 лет, госпитализированы в состоянии средней тяжести.
По предварительной информации, мужчине могло внезапно стать плохо за рулём.
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