Появились фото с места гибели семьи в ДТП в Псковской области

В результате аварии погибли водитель 1981 г.р., его супруга 1985 г.р. и их дочь 2003 г.р.

Пресс-служба ГУ МВД России по Псковской области опубликовала фотографии с места смертельного ДТП в Себежском районе Псковской области, унёсшего жизни трёх членов семьи.

Как видно на кадрах, автомобиль Mazda пересёк полосу встречного движения и выехал за пределы дороги, где врезался в дерево. От удара передняя панель сильно сместилась в салон.

В результате аварии водитель, 1981 года рождения, его супруга, 1985 года рождения, и дочь, 2003 года рождения, погибли. Ещё две девушки, 15 и 17 лет, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По предварительной информации, мужчине могло внезапно стать плохо за рулём.