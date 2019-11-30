На Украине предрекли гибель страны из-за природного газа

По мнению эксперта, страна слишком "привязалась к газовой трубе" и именно это разделило население на богатых и бедных.

Природный газ стал инструментом, который растлил Украину и может стать причиной её гибели, заявил миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, чем больше сейчас говорят на телеканалах "о наболевшем", тем лучше, ничего страшного в этом нет.

— Если Зеленский добьётся мира и того, чтобы у нас был этот чёртов газ, то всё пойдёт в гору. Если бы меня спросили, от чего погибнет Украина, так это от газа, — сказал он.

Как считает Пальчевский, Украина слишком "привязалась к газовой трубе", именно это разделило население страны на богатых и бедных.

Он также выразил мнение, что газ является тем, "что растлило" Украину, а также якобы было главным оружием России.

Ранее стало известно, что Россия и Украина начали переговоры насчёт возможности выплаты "Газпромом" задолженности в виде поставок газа.