На Украине предрекли гибель страны из-за природного газа

Природный газ стал инструментом, который растлил Украину и может стать причиной её гибели, заявил миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, чем больше сейчас говорят на телеканалах "о наболевшем", тем лучше, ничего страшного в этом нет.
— Если Зеленский добьётся мира и того, чтобы у нас был этот чёртов газ, то всё пойдёт в гору. Если бы меня спросили, от чего погибнет Украина, так это от газа, — сказал он.
Как считает Пальчевский, Украина слишком "привязалась к газовой трубе", именно это разделило население страны на богатых и бедных.
Он также выразил мнение, что газ является тем, "что растлило" Украину, а также якобы было главным оружием России.
Ранее стало известно, что Россия и Украина начали переговоры насчёт возможности выплаты "Газпромом" задолженности в виде поставок газа.
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