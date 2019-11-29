Новак прокомментировал предложение Киева выплатить "долги" газом

По его словам, сначала нужно договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем вернуться к трёхстороннему обсуждению этой темы с Еврокомиссией.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что Россия и Украина ведут переговоры насчёт возможности выплаты "Газпромом" долга в виде поставок газа.

Он также отметил, что по публичным заявлениям России можно заметить определённый прогресс в этом вопросе.

— Речь идёт о газе на три миллиарда долларов. Это очень много газа. Это годы импорта Украины, — сказал Витренко.

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что пока не готов комментировать тему долга "Газпрома" перед "Нафтогазом", поскольку компании должны разрешить этот вопрос между собой.

По словам министра, сначала нужно договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем вернуться к трёхстороннему обсуждению этой темы с Еврокомиссией.

— Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании в первую очередь. Должны договориться, — сказал Новак в кулуарах Форума стран — экспортёров газа в Экваториальной Гвинее.

Напомним, с 2014 года между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" идут разбирательства по контрактам на транзит и поставке голубого топлива. В прошлом году Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около $2,56 млрд якобы за недопоставку по транзиту.

"Газпром" предложил новый контракт на транзит газа через Украину при условии отказа от претензий в газовой сфере. Киев в свою очередь заявил, что предложение российской компании неприемлемо, и предложил свои условия сделки.