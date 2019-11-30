В Канаде задержали угонщика пожарной машины, пытавшегося задавить прохожих

В канадском Виннипеге мужчина угнал пожарную машину и попытался задавить людей в центральном парке. Об этом сообщает телеканал CTV.
В ходе полицейской погони с участием 10 автомобилей злоумышленника удалось задержать. При этом правоохранителям пришлось использовать электрошокер.
Накануне в Европе произошло два нападения с ножом на прохожих: в Лондоне два человека стали жертвами инцидента, в Гааге сообщается о нескольких раненых. Кроме того, в Париже полицейские нашли на вокзале бомбу.
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