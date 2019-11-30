Три человека погибли в ДТП под Красноярском

По данным автоинспекторов, водитель "хонды" , выезжая с заправки, не уступил дорогу "ниссану".

В результате попутного столкновения двух легковых автомобилей в Уярском районе Красноярского края погибло три человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по региону.

По данным автоинспекторов, на 932-м километре трассы Р-255 "Сибирь" водитель "хонды" 1981 года рождения, выезжая с заправки, не уступил дорогу "ниссану" под управлением мужчины 1988 года рождения.

В результате столкновения 38-летний водитель, а также два его пассажира — мужчина и женщина — погибли. Ещё один пассажир, а также три человека из второго автомобиля пострадали.

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