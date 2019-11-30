Армия Сирии отразила атаку террористов в Идлибе

Сирийская армия отразила атаку террористов из группы "Джебхат ан-нусра"* на позиции на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает SANA.
По данным агентства, боевики с использованием танков и тяжёлых транспортных средств напали на сирийских военных. Правительственной армии удалось отразить атаку и уничтожить часть техники террористов.
Три недели назад в результате обстрела боевиками Алеппо были ранены десятки мирных жителей, один человек погиб.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram