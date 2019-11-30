Армия Сирии отразила атаку террористов в Идлибе

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Фото © SANA

По данным сирийского агентства, боевики использовали танки и тяжёлые транспортные средства.

Сирийская армия отразила атаку террористов из группы "Джебхат ан-нусра"* на позиции на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, боевики с использованием танков и тяжёлых транспортных средств напали на сирийских военных. Правительственной армии удалось отразить атаку и уничтожить часть техники террористов.

Три недели назад в результате обстрела боевиками Алеппо были ранены десятки мирных жителей, один человек погиб.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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