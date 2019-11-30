Укравший почти 6 килограммов золота вор попал на видео

В полиции рассказали, что драгоценный металл хранился в неприспособленном для этого месте и без надлежащей охраны.

В Красноярске попал на видео мужчина, укравший в одном из офисов 5,9 килограмма золота. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

На кадрах видно, что человек в маске и с рюкзаком на плече двигается по коридору, а через некоторое время стремительно покидает здание, надев рюкзак на оба плеча.

— Сотрудниками уголовного розыска изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения. На них установлен момент совершения преступления и возможный подозреваемый. В настоящее время оперативниками устанавливается его личность, — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В полиции также добавили, что золото хранилось в неохраняемом и неприспособленном для этого месте. Общая сумма ущерба от кражи составила около 18 миллионов рублей. Следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".

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