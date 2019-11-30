В Астрахани спасли примёрзшего ко льду кота — видео

Достать котика с первой попытки не удалось. Он мог в любой момент провалиться под лёд.

В Астрахани местная жительница заметила кота, который примёрз ко льду в канале на улице Набережной 1 Мая. Женщина сразу вызвала на помощь сотрудника приюта для животных.

Мужчина решил специальной петлёй зацепить пушистика и притащить его на берег. С первого раза не получилось — от испуга кот не хотел двигаться с места. Животное в любой момент могло провалиться под лёд. Но, к счастью, его удалось схватить и вытащить. Котика обтёрли и промассировали ему лапки, чтобы согрелся и пришёл в себя.

В приюте свободных мест не оказалось. Теперь местные жители ищут для кота хозяев.

Ранее Лайф сообщал, что на Сахалине местная жительница спасла щенка без лап и хвоста.