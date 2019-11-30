В Арктике впервые прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

По предварительным данным, скорость снаряда достигла 10 Махов, подтвердив заявленные разработчиками характеристики.

По полигону Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты, успешно произведён удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Испытания проходили впервые в условиях российской Арктики. Пуск ракеты производился с истребителя-перехватчика МиГ-31К, сообщает ТАСС со ссылкой на два собственных источника в оборонно-промышленном комплексе.

— Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолёта-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск, — сказал один из собеседников агентства.

Как уточняет агентство, скорость ракеты достигла 10 Махов, что подтверждает заявленные характеристики.

Как сообщал Лайф, прошедшим летом публике впервые показали комплекс "Кинжал" на Армейских международных играх в Рязанской области.

Напомним, весной 2018 года гиперзвуковая ракета "Кинжал" была представлена президенту России Владимиру Путину.