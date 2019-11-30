Медики не поддержали пикеты, устроенные "Альянсом врачей"

На Сахалине врачи отказались участвовать в акции "профсоюза", отметив, что организаторы акции пытаются лишь сделать себе рекламу, а не решать реальные проблемы отрасли.

Более чем в 15 регионах России организация "Альянс врачей" решила провести митинги "Против развала медицины". Однако эту задумку не поддержало медицинское сообщество. Например, в Новосибирске на пикет вышел один человек, в Екатеринбурге — пятеро, а на Сахалине врачи и вовсе отказались поддерживать акцию.

— В Сахалинской области у работников здравоохранения пока нет острой необходимости выходить на митинги, пикеты с плакатами. В рамках социального партнёрства мы проводим нормальный диалог с властью и находим компромиссные решения. Хотя в нашей отрасли проблем очень много, — рассказала местному порталу astv.ru председатель обкома профсоюза работников здравоохранения Наталья Александрова.

Как сообщал Лайф, ранее скандал вызвала личность руководителя МПРЗ "Альянс врачей", якобы представляющего интересы всех российских врачей и медиков. Лидер "профсоюза" Анастасия Васильева регулярно жаловалась, что ей сложно жить на зарплату медика в 25 тысяч рублей, однако у неё в собственности обнаружили усадьбу стоимостью 50 миллионов рублей.