Медики не поддержали пикеты, устроенные "Альянсом врачей"

18

Фото © ТАСС / Максим Туманов

На Сахалине врачи отказались участвовать в акции "профсоюза", отметив, что организаторы акции пытаются лишь сделать себе рекламу, а не решать реальные проблемы отрасли.

Более чем в 15 регионах России организация "Альянс врачей" решила провести митинги "Против развала медицины". Однако эту задумку не поддержало медицинское сообщество. Например, в Новосибирске на пикет вышел один человек, в Екатеринбурге — пятеро, а на Сахалине врачи и вовсе отказались поддерживать акцию.

В Сахалинской области у работников здравоохранения пока нет острой необходимости выходить на митинги, пикеты с плакатами. В рамках социального партнёрства мы проводим нормальный диалог с властью и находим компромиссные решения. Хотя в нашей отрасли проблем очень много, рассказала местному порталу astv.ru председатель обкома профсоюза работников здравоохранения Наталья Александрова.

Как сообщал Лайф, ранее скандал вызвала личность руководителя МПРЗ "Альянс врачей", якобы представляющего интересы всех российских врачей и медиков. Лидер "профсоюза" Анастасия Васильева регулярно жаловалась, что ей сложно жить на зарплату медика в 25 тысяч рублей, однако у неё в собственности обнаружили усадьбу стоимостью 50 миллионов рублей.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×