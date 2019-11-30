В Пензе депутат попался пьяным за рулём и пытался выдать себя за прокурора

В "Единой России" призвали исключить его из партии, за этим пообещал проследить замсекретаря генсовета.

В Пензе сотрудники ГИБДД задержали депутата областной думы Владимира Вдонина. Во время задержания он был пьян, а также показывал сотрудникам дорожной инспекции поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Об этом на своей странице в "Инстаграме" написал заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

— Он сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей. При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры, — отметил Ревенко.

Он призвал наказать Вдонина по всей строгости закона, поблагодарил сотрудников ГИБДД за работу, отметив, что они, вероятно, помогли избежать трагедии. Также Ревенко добавил, что будет настаивать на исключении депутата из "Единой России". Соответствующую просьбу Ревенко направил в региональное отделение партии.

Ранее Лайф рассказывал, что на Урале пьяный водитель сбил сотрудника ГИБДД и во время погони протаранил два служебных автомобиля.