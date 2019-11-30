Учёные рассказали, какая пища угрожает развитием рака простаты

Исследователи ожидают, что полученные результаты помогут в разработке специальных диет для онкобольных.

Употребление перенасыщенной жирами пищи в разы увеличивает вероятность развития онкологического заболевания простаты у мужчин. К такому выводу в ходе исследований пришли учёные Медицинского научно-исследовательского центра при Университете Макгилла. Как сообщает портал Medicalxpress, специалисты нашли прямую взаимосвязь между питанием и развитием рака простаты.

В материалах исследования сказано, что употребление насыщенных жиров приводит к избыточной экспрессии онкогена MYC, что в свою очередь приводит к развитию рака. Речь прежде всего идёт про употребление красного мяса, молочных продуктов, пальмового и кокосового масел.

Сообщается, что специалисты изучили рацион 319 пациентов. Те люди, которые употребляли пищу с высоким уровнем насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты.

— У пациентов, страдающих раком простаты, предстательная железа содержит как опухолевые клетки, так и здоровые. Мы доказали, что употребление насыщенных жиров влияет на транскрипционные факторы только опухолевой ткани, — объяснил один из авторов исследования доктор Дэвид Лаббе.

По словам ученых, результаты исследования можно применить при разработке специальных диет для онкобольных.

Как сообщал Лайф, ранее экологи назвали "грязную дюжину" продуктов с пестицидами. Кроме того, учёные выявили смертельную опасность соевых продуктов.