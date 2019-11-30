На Кубани фура раздавила легковушку, погибло четыре человека

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Ранее практически идентичная авария произошла под Красноярском, её жертвами стали пять членов одной семьи.

В Абинском районе Краснодарского края у станицы Холмской произошла жуткая авария. Грузовик буквально раздавил "шевроле". Четыре человека из легковушки погибли.

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По предварительной информации, "шевроле" с госномерами Адыгеи задел попутный "рено", после чего вылетел на встречную полосу прямо под зерновоз. Его переднее колесо буквально проехалось по салону.

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У находившихся внутри машины не было шансов, это видно на страшных кадрах с места аварии.

А в аварии под Красноярском ранее при таких же условиях погибла семья из пяти человек.

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