Под Саратовом нашли тело вмёрзшего в лёд младенца

По предварительной информации, новорождённая девочка пролежала в воде около месяца.

В Саратовской области в городе Красный Кут дети обнаружили тело новорождённой девочки, вмёрзшее в лёд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Тело младенца 30 ноября нашли игравшие недалеко от реки дети. Они увидели вмёрзший в лёд предмет и рассказали взрослым. Пришедший на помощь мужчина извлёк изо льда тело новорождённой.

По предварительной информации, младенец пролежал в воде около месяца. Сейчас проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Не менее жуткий инцидент произошёл в Саратовской области на прошлой неделе — девочка утонула, провалившись под неокрепший лёд.