США прокомментировали российский закон об иноагентах

Госдепартамент призывает Россию соблюдать приверженность свободе слова, заявила официальный представитель ведомства Морган Ортэгус.

США обеспокоены принятым в России законом, регулирующим деятельность иностранных агентов. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

— Мы выражаем тревогу в связи с поспешным одобрением российским парламентом ещё одного законопроекта об "иностранных агентах", который может быть использован для подавления независимых голосов, — написала Ортэгус в "Твиттере".

Она добавила, что Госдепартамент США призывает Россию соблюдать приверженность свободе слова.

Ранее Совет Федерации одобрил поправки к закону о СМИ-иноагентах. Данные меры принимаются в качестве зеркального ответа на действия ряда стран Запада в отношении российских СМИ. Так, например, в качестве СМИ-иноагента в США зарегистрирован телеканал RT. При этом закон не запрещает деятельность подобных СМИ — он лишь требует указывать, в чьих интересах ведётся их работа.