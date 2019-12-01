В России маркировка духов, шин и фотокамер стала обязательной

Также под новый закон подпадают блузки, плащи, пальто, полупальто, куртки, в том числе и лыжные, ветровки и рабочая одежда.

В России с 1 декабря вступил в силу закон об обязательной маркировке духов, шин и фотокамер, а также некоторых предметов одежды и постельного белья.

Так, новый закон распространяется на одежду из натуральной и композиционной кожи. Также маркировке подлежат блузки, плащи, пальто, полупальто, куртки, в том числе и лыжные, ветровки и рабочая одежда.

Более того, маркироваться будут постельное, кухонное, столовое и туалетное бельё, фотокамеры, кроме кинокамер, и фотовспышки.

В течение 2019 года производители вышеуказанных товаров принимали участие в пилотном проекте по маркировке.

Ранее стало известно, что до конца года в Госдуму внесут закон об обязательной маркировке животных.