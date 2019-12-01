Генсек НАТО назвал главного врага альянса

Говоря о перспективах для НАТО на ближайшие годы, генсек выразил уверенность, что организация продолжит своё существование и через десять лет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убеждён, что его альянс является "самым успешным в истории", но у него есть также сильный враг в лице России, который в последнее время всё чаще напоминает о себе. Его интервью опубликовано телеканалом France 24.

По словам Столтенберга, Москва в последние годы ведёт себя всё более "напористо" и активно вкладывает средства в разработку и создание ядерного вооружения, а также нарушает Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Говоря о перспективах для НАТО на ближайшие годы, генсек выразил уверенность, что организация продолжит своё существование и через десять лет, несмотря на то что многие европейские политики, напротив, всё активнее критикуют альянс в последнее время. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "мозг НАТО умер".

Также не вызывает единства среди самих членов альянса и постоянно обсуждаемая закупка Турцией российских комплексов С-400, чему Столтенберг даже не пытался помешать.