Савченко рассказала об отвращении к Порошенко после личной встречи

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что после встречи с занимавшим на тот момент пост президента Украины Петром Порошенко испытала к главе государства лишь чувство отвращения. Об этом она рассказала в интервью ISLND TV. Экс-депутат пояснила, что после своего возвращения на Украину Порошенко вместе с ней отправился с международными визитами, "чтобы всем меня показать" в качестве своеобразного достижения.

— Я проехала весь "круг почёта" и посмотрела, как общается с нашими, так сказать, западными партнёрами Порошенко. Он рассказывает, что на Украине всё хорошо, что он лучший президент и коррупции не существует как таковой. Но я-то знаю, что всё не совсем так, и сказала ему об этом, поэтому мы быстро поссорились, — рассказала Савченко.

Однако окончательно мнение о Петре Порошенко сложилось у Надежды Савченко после диалога о ситуации в Донбассе, во время которого украинский лидер отметил ужасы сложившейся там ситуации и то, что у него там воевал сын.

— А потом он начал говорить, что это его очень волнует и что он отдал свои кровные 180 миллионов (или сколько там было) со слезами на глазах. И тут я поняла, что говорить о деньгах с такой болью может только жадный, алчный, паршивый, — сказала Савченко.

Ранее Лайф сообщал, что Савченко предсказала исчезновение Украины к 2023 году.