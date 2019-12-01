Под Оренбургом легковушка столкнулась с микроавтобусом, погибло два человека

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и допустил столкновение.

В Оренбургской области автомобиль ВАЗ-2108 столкнулся с микроавтобусом "Газель". В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Уточняется, что авария произошла на 11-м километре дороги Каменноозёрное — Медногорск. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом.

Водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали. Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что ещё одно ДТП со смертельным исходом произошло в Красноярском крае, погибли двое.