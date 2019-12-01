Делегация из Греции со скандалом покинула церемонию с участием Эрдогана

Греческий чиновник отметил, что был готов к провокационным высказываниям президента соседнего государства.

Делегация из Греции во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). Это был протест против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает телеканал Skai.

В частности, турецкий лидер заявил, что его страна не намерена прекращать разведку и бурение на шельфе Кипра и в Кипрской исключительной экономической зоне. Он отметил, что Анкара действует в рамках международных прав, так как в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями в шельфе острова.

Иконому рассказал, что через минуту, как только прозвучали эти заявления, он с делегацией покинул церемонию. При этом добавил, что был готов к подобным высказываниям Эрдогана.

— С того момента, как господин Эрдоган начал говорить о проблемах, не связанных с открытием трубопровода, и провокационным образом о Греции, я счёл очевидным, что я должен уйти, — уточнил Иконому.

МИД Греции осудил заявления Эрдогана, назвал турецкого лидера "главным нарушителем международного права в регионе". Турцию обвинили в демонстрации полного презрения к принципам добрососедства и подрыве стабильности и несоблюдении интересов всех народов в регионе.

Напомним, на этой церемонии Реджеп Эрдоган заявил, что газопровод "Турецкий поток" будет запущен 8 января.