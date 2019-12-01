Учёные рассказали, какой напиток препятствует старению мозга

Исследователи утверждают, что он также снижает риск возникновения у человека рака печени.

Группа учёных из Бразилии, США и Германии выяснила, что одна чашка кофе в день тормозит процесс старения мозга. Об этом сообщает портал FoodNews.

Отмечается, что за старение органа отвечает в том числе рецептор А2А. Учёные обнаружили, что он является мишенью кофеина. Вещество, попадая в организм, блокирует А2А, препятствуя старению мозга.

Исследователи также добавили, что кофе снижает риск возникновения камней в желчном пузыре и вероятность цирроза печени. Они также уверены, что одна чашка напитка в день понижает риск развития рака печени.

Впрочем, о положительном влиянии умеренных доз кофе на организм учёные рассказывали и прежде.