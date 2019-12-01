В Мордовии заступила на дежурство новейшая загоризонтная РЛС "Контейнер"

В Минобороны РФ отметили, что это первая станция подобного типа, принятая в эксплуатацию.

В Мордовии заступила на боевое дежурство первая загоризонтная радиолокационная станция "Контейнер". Она может обнаружить пуск ракет и тактической авиации за две тысячи километров от границы России, сообщили в Минобороны РФ.

— Теперь мы наблюдаем возможные удары противника от нескольких сотен до двух тысяч километров до госграницы в режиме реального времени, — отметили в ведомстве.

В частности, станция будет видеть взлёт палубной авиации в акваториях Балтийского, Чёрного и Средиземного морей. Кроме того, она способна засечь даже единичные пуски гиперзвуковых ракет по объектам РФ. Радар также обнаруживает траектории полёта отдельных целей.

В ведомстве отметили, что "Контейнер" находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года. Это первый подобный локатор в России.

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