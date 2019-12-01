Кравчук заявил, что "украинское княжество" появилось раньше России

Он также выразил недоумение, почему РФ считает себя "старшим братом" Незалежной.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что его страна должна ответить Москве новой исторической концепцией, согласно которой украинская государственность якобы на несколько веков древнее русской.

— Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном, — заявил он в эфире телеканала "112". — Это 300 лет после того, как Украина была княжеством и государством.

Он также заявил, что Киеву стоит "опираться на факты и реальные вещи", и выразил негодование насчёт того, что Россия считает себя "старшим братом" Украины.

На Украине не раз были слышны сомнительные заявления на историческую тему. Так, бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин ранее заявлял, что Россия и Белоруссия "произошли" от Незалежной.