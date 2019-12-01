В центре Киева при обстреле дорогого внедорожника убили ребёнка

Полиция рассматривает это как предумышленное убийство. В городе проводится операция по поиску и поимке преступника.

В Киеве на перекрёстке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли дорогой внедорожник Range Rover. Пуля попала в ребёнка, который находился в машине, он погиб.

— Злоумышленник из неизвестного оружия стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трёхлетнего мальчика, который также находился в салоне машины. По дороге в больницу ребёнок скончался в карете скорой, — рассказали в киевской полиции.

В городе начата спецоперация по поиску и задержанию убийцы. По факту произошедшего начато производство по статье УК о предумышленном убийстве. Водитель внедорожника даёт показания в полиции.

А накануне в Киеве взорвали отделение банка. Преступники не рассчитали с количеством взрывчатки: фасад разрушен, деньги разлетелись по улице.