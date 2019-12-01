Новый глава дипломатии ЕС рассказал об отношении Европы к России

Он считает, что нужна единая позиция по этому вопросу и страны — участницы ЕС будут её искать.

Жозеп Боррель, который с 1 декабря занимает пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что у Евросоюза нет единой политики в отношении России. Он рассказал, что некоторые страны готовы к выстраиванию отношений с РФ, другие — нет.

— Эта тема, по которой нет единой позиции. Одни страны неохотно обсуждают вопрос нормализации отношений с Россией, другие хотели бы улучшения отношений, — подчеркнул он в интервью газете El Pais.

При этом он считает, что санкции против России продолжают действовать, но они не определяют политику.

— Необходима общая позиция. Будем разговаривать, — заверил политик.

Напомним, в середине ноября председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что все пять лет работы на своём посту убеждал лидеров стран Европейского союза в том, что Россия является "стратегической проблемой", а не партнёром сообщества.