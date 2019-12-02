Число жертв ДТП с автобусом в Тунисе увеличилось до 26

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Причиной аварии могло стать превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы.

Число жертв аварии на северо-западе Туниса с участием туристического автобуса увеличилось до 26. Об этом сообщила радиостанция Mosaic FM со ссылкой на официального представителя Министерства здравоохранения Шокри Нафти.

Президент Туниса Каис Саид и премьер-министр Юсеф Шахед, возглавляющий кризисный штаб, посетили место трагедии. Глава государства призвал местные власти немедленно начать реконструировать аварийный участок трассы, чтобы в будущем предотвратить подобные ДТП.

Туристический автобус перевернулся на трассе и скатился по крутому склону у населённого пункта Амдун в провинции Беджа. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы. Всего в автобусе находилось 43 человека.

Напомним, изначально сообщалось о 22 погибших.

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