Число жертв ДТП с автобусом в Тунисе увеличилось до 26

Причиной аварии могло стать превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы.

Число жертв аварии на северо-западе Туниса с участием туристического автобуса увеличилось до 26. Об этом сообщила радиостанция Mosaic FM со ссылкой на официального представителя Министерства здравоохранения Шокри Нафти.

Au moins 26 jeunes adultes sont morts dans un accident de bus survenu aujourd'hui en #Tunisie dans une région montagneuse prisée des touristes locaux, un drame de la route qui constitue l'une des pires catastrophes du genre dans le pays #AFP pic.twitter.com/Pdo7WHxXSJ — Agence France-Presse (@afpfr) December 1, 2019

Президент Туниса Каис Саид и премьер-министр Юсеф Шахед, возглавляющий кризисный штаб, посетили место трагедии. Глава государства призвал местные власти немедленно начать реконструировать аварийный участок трассы, чтобы в будущем предотвратить подобные ДТП.

Туристический автобус перевернулся на трассе и скатился по крутому склону у населённого пункта Амдун в провинции Беджа. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы. Всего в автобусе находилось 43 человека.

Напомним, изначально сообщалось о 22 погибших.