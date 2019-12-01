В Тунисе автобус рухнул в ущелье, погибло больше 20 туристов

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По информации местных властей, ещё 21 пассажир автобуса получил различные травмы.

В Тунисе 22 человека погибли и ещё 21 пострадал в результате аварии с туристическим автобусом. По предварительным данным, по пути из столицы страны автобус съехал с дороги и рухнул со склона горы, говорится в заявлении Министерства внутренних дел страны.

Как уточняют местные власти, всего в автобусе находились 43 человека. Транспорт принадлежал одному из частных туристических агентств.

Напомним, ранее похожая трагедия случилась в Забайкальском крае. Автобус выехал за пределы трассы и упал с моста в реку. По последним данным, жертвами аварии стали 19 человек. Как считают сотрудники полиции, наиболее вероятной причиной трагедии стало лопнувшее переднее колесо. Лайф публиковал видео с места трагедии.

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