В Тунисе автобус рухнул в ущелье, погибло больше 20 туристов

По информации местных властей, ещё 21 пассажир автобуса получил различные травмы.

В Тунисе 22 человека погибли и ещё 21 пострадал в результате аварии с туристическим автобусом. По предварительным данным, по пути из столицы страны автобус съехал с дороги и рухнул со склона горы, говорится в заявлении Министерства внутренних дел страны.

🔴 INFO - #Tunisie : 22 morts et 21 blessés dans l’accident d’un bus de tourisme en #Tunisie. En provenance de Tunis et à destination d'Aïn Draham, le bus est sorti de la route et a fait une chute dans la région d'Aïn Snoussi a indiqué le ministère de l'Intérieur. pic.twitter.com/NZM87401mC — FranceNews24 (@FranceNews24) December 1, 2019

Как уточняют местные власти, всего в автобусе находились 43 человека. Транспорт принадлежал одному из частных туристических агентств.

Напомним, ранее похожая трагедия случилась в Забайкальском крае. Автобус выехал за пределы трассы и упал с моста в реку. По последним данным, жертвами аварии стали 19 человек. Как считают сотрудники полиции, наиболее вероятной причиной трагедии стало лопнувшее переднее колесо. Лайф публиковал видео с места трагедии.