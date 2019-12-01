Полиция назвала причину ДТП с 10 погибшими в Забайкалье

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Фото © Соцсети

Лопнувшее колесо стало причиной того, что пассажирский автобус съехал с трассы и упал в реку в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД России.

Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, — сказали в ГИБДД.

Напомним, по последним данным, десять человек погибли. Однако ещё не всех людей смогли достать из-под тяжёлой машины.

Лайф публиковал первое видео с места аварии.

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