Полиция назвала причину ДТП с 10 погибшими в Забайкалье

Лопнувшее колесо стало причиной того, что пассажирский автобус съехал с трассы и упал в реку в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД России.

— Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, — сказали в ГИБДД.

Напомним, по последним данным, десять человек погибли. Однако ещё не всех людей смогли достать из-под тяжёлой машины.

Лайф публиковал первое видео с места аварии.