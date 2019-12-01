Число погибших при падении автобуса с моста выросло до 19 человек

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По предварительным данным, причиной этой трагедии стало лопнувшее переднее колесо.

<p>Фото © Соцсети</p>

В Забайкальском крае до 19 человек выросло число жертв аварии на трассе Чита — Сретенск, где автобус упал с моста в реку. Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах региона. Среди них двое детей — четырёх и пяти лет.

По последним данным, автобус уже поставлен на колёса. Работы по извлечению людей продолжаются.

<p>Фото © Соцсети</p>

Напомним, автобус упал примерно с шестиметровой высоты с моста через реку Куэнге, выполняя рейс Чита — Сретенск. По предварительным данным, причиной этого стало лопнувшее переднее колесо. Лайф публиковал видео с места трагедии.

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