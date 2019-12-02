Вокруг границ России создадут сплошное радиолокационное поле

Таким образом можно обеспечить время для отражения возможного удара по объектам на территории страны.

Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России для того, чтобы заранее отслеживать пуски крылатых ракет, появление боевой авиации и других воздушных целей, сообщили журналистам в Минобороны.

— В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям — аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении.

Новая система будет включать загоризонтные станции типа "Контейнер", первая из которых начала боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Новая РЛС может отследить массовый взлёт авиации, запуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на расстоянии в две тысячи километров от западных и южных границ страны. Таким образом можно обеспечить время для отражения возможного удара по объектам на территории России.

Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление, отметил главный конструктор "Контейнера" Михаил Петров.