Россиянам пообещали "пятнистые" осадки в декабре

Дефицит осадков ожидается на юге европейской части России, а избыток — в Сибири и на Дальнем Востоке.

Текущий декабрь принесёт на значительную территорию России аномально тёплую погоду, выпадение осадков будет неравномерным. Такой прогноз дал и.о. руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы, — приводит его слова РИА "Новости".

Это утверждение актуально для Санкт-Петербурга, Твери, Вологды, Пскова, Москвы, Казани, Самары, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Томска, Новосибирска, Барнаула, а также для Таймыра и Ямала. А на востоке азиатской части и на юге европейской части России температурный фон будет около нормы.

При этом Вильфанд уточнил, что понятие "выше нормы" не означает, что так будет на протяжении всего месяца, ожидаются как периоды оттепели, так и сильных морозов, температура будет меняться скачкообразно.

А вот распределение осадков в декабре, по словам метеоролога, будет более "пятнистое". Так, на юге европейской территории России (Южный федеральный, Северо-Кавказский округа, Ставрополье, Центрально-Чернозёмные области до юга Урала) ожидается их дефицит.

Обратная ситуация, когда осадков ожидается в избытке, будет наблюдаться в Барнауле, Кемерове, Красноярске, Иркутске, Братске, на севере Западной Сибири, Ямале, Таймыре. Особенно много их ожидается в Якутии, на Камчатке и на побережье Хабаровского края.

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